Глава хабаровского минздрава подарит Новый год Мухаммаду и Надежде

Напомним, акция «Ёлка желаний» проводится с 2018 года в благотворительных целях. Каждый год к проекту присоединяются политики, бизнесмены и чиновники, которые берут на себя роли Деда Мороза и Снегурочки — исполняют новогодние мечты детей от 3 до 17 лет, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, проживающих в многодетных семьях, а с 2022 года — в семьях участников СВО.