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Глава хабаровского минздрава подарит Новый год Мухаммаду и Надежде

Министр присоединился к всероссийской акции «Ёлка желаний».

Источник: Министерство здравоохранения Хабаровского края

И. о. министра здравоохранения Хабаровского края Станислав Мальцев присоединился к всероссийской акции «Ёлка желаний» и подарит Новый год двум ребятам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

Первый ребёнок, шар с желанием которого снял с ёлки министр — мальчик Мухаммад, растущий в многодетной семье. Он попросил в подарок велосипед.

«В этой семье есть еще три мечтателя. Мы исполним их мечты и мечту Мухаммада», — сказал Мальцев.

Второй ребёнок, которому улыбнётся счастье в предновогоднюю пору — девочка Надежда из Донецкой Народной Республики. Как и Мухаммад, она загадала подарок, связанный с физкультурой и спортом — шведскую стенку.

«Скоро Надежда сможет развивать с помощью тренажера силу, гибкость и выносливость», — добавил министр.

Напомним, акция «Ёлка желаний» проводится с 2018 года в благотворительных целях. Каждый год к проекту присоединяются политики, бизнесмены и чиновники, которые берут на себя роли Деда Мороза и Снегурочки — исполняют новогодние мечты детей от 3 до 17 лет, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, проживающих в многодетных семьях, а с 2022 года — в семьях участников СВО.