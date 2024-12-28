В Кольцово задержали несколько рейсов «Уральских авиалиний»

Были задержаны вылеты рейсов U6−223 в Санкт-Петербург, U6−272 в Москву и U6−773 в Стамбул. Также позже была перенесена отправка рейсов U6−2985 в Бишкек и U6−300 в Москву. Время задержки — от 25 минут до часа.