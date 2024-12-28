В Кольцово задержали несколько рейсов «Уральских авиалиний»

В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали несколько рейсов «Уральских авиалиний». Инцидент произошел утром 28 декабря. Информация об этом появилась на онлайн-табло вылетов.
Были задержаны вылеты рейсов U6−223 в Санкт-Петербург, U6−272 в Москву и U6−773 в Стамбул. Также позже была перенесена отправка рейсов U6−2985 в Бишкек и U6−300 в Москву. Время задержки — от 25 минут до часа.
«КП-Екатеринбург» обратилась за комментарием в пресс-службу авиакомпании. Там от комментариев по данной теме отказались.
Ранее в Екатеринбургском аэропорту Кольцово задерживались несколько вылетов в Казань и Сочи. Там введены ограничения из-за угрозы атаки беспилотников. Инцидент произошел утром 27 декабря.