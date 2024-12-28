Стало известно, как будет работать транспорт Челябинска в новогодние праздники

Автобусы и трамваи начнут выходить на линию по следующему графику: — со 2 января — автобусы № 11, 28, 35, 44, 52, 61, 72, 74, 78, 129, 204, 212 и 300, трамваи № 18 и 20; — с 3 января — в Челябинске автобусы № 25 Т, 26, 27, 32, 48, 61, 76, 91, 141, 142, 150 и 492, трамвай № 12; в Копейске автобусы № 6 (по проспекту Славы) и 12; Сосновском районе — автобусы № 131, 149, 208; — с 5 января выйдет в рейс автобус № 203; — с 9 января в Челябинске запустят автобусы № 13К, 80 и 176, трамвай № 10; в Копейске — автобусы № 8, 19А; — с 11 января — автобус № 195 (бывший № 95, Чичерина — Преображенское кладбище).