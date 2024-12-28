Стало известно, как будет работать транспорт Челябинска в новогодние праздники

Трамваи, троллейбусы, автобусы 29, 30 и 31 декабря будут ходить по расписанию выходного дня.
Далее, 1 и 2 января автобусы № 1, 3, 5, 10К, 14, 15, 22А, 31, 41, 45, 56А, 123, 125, 483 — по расписанию выходного дня.
Автобусы № 2, 4, 7, 8, 9, 18, 19, 23, 24, 30, 33, 34, 42, 43, 47, 51, 58, 64, 71, 81, 128, 130, 172, 132, 136К, 158К, 213, 214, 300, а также трамваи и троллейбусы — по измененному расписанию.
С 3 по 8 января троллейбусы, трамваи, автобусы работают по расписанию выходного дня.
Автобусы и трамваи начнут выходить на линию по следующему графику: — со 2 января — автобусы № 11, 28, 35, 44, 52, 61, 72, 74, 78, 129, 204, 212 и 300, трамваи № 18 и 20; — с 3 января — в Челябинске автобусы № 25 Т, 26, 27, 32, 48, 61, 76, 91, 141, 142, 150 и 492, трамвай № 12; в Копейске автобусы № 6 (по проспекту Славы) и 12; Сосновском районе — автобусы № 131, 149, 208; — с 5 января выйдет в рейс автобус № 203; — с 9 января в Челябинске запустят автобусы № 13К, 80 и 176, трамвай № 10; в Копейске — автобусы № 8, 19А; — с 11 января — автобус № 195 (бывший № 95, Чичерина — Преображенское кладбище).