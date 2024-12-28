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Лукашенко подписал указ о помиловании 20 осужденных за экстремизм

Лукашенко помиловал еще 11 женщин и 9 мужчин, осужденных за экстремистские преступления.

Источник: president.gov.by

Президентом Беларуси Александром Лукашенко помилованы еще 20 человек, ранее осужденных за экстремистские преступления. Об этом 28 декабря сообщил телеграм-канал «Пул Первог».

Так, стало известно, что президентским указом помилованы еще 20 лиц, которые были осуждены за совершение преступлений экстремистской направленности. Известно, что сейчас помилование получили 11 женщин и 9 мужчин.

Уточняется, что из помилованных у 14 лиц есть хронические заболевания, у 10 осужденных есть дети, а одна женщина является многодетной матерью и имеет 4 детей.

— Все они ходатайствовали о помиловании, раскаялись в содеянном, — прокомментировал телеграм-канал «Пул Первого».

После освобождения поведение помилованных лиц будет контролировать Министерство внутренних дел.

До этого 9 декабря был подписан указ о помиловании 29 осужденных за экстремизм.

А накануне белорусский президент высказался о предвыборной «вакханалии».