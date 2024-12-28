Шеф-редактор «ЛитРес» рассказала о самых интересных книгах 2024 года

Издательство «Альпина Паблишер» выпустила «Эпоху выгорающих супергероев» Алексея Соловьева. В ней автор объясняет, почему в «одержимости эффективностью» нет ничего хорошего, как сверхусилия истощают наши жизненные силы и медленно, но верно ведут к депрессии.