В Челябинске под Новый год мусоровозы начнут ездить чаще

30 и 31 декабря ЦКС планирует произвести двукратный вывоз мусора с контейнерных площадок. Накануне управление экологии городской администрации проверило готовность регионального оператора по обращению с отходами к работе в режиме повышенной готовности.
Сейчас в Челябинске 93% контейнерных площадок оборудованы табличками с указанием времени вывоза мусора. Мэр Алексей Лошкин поручил довести этот показатель до 100% в кратчайшие сроки.
— Вы сами представляете, что объем накопления на контейнерных площадках будет значительным. Держите на личном контроле вывоз, — указал Алексей Лошкин главам челябинских районов.