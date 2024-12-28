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В Челябинске под Новый год мусоровозы начнут ездить чаще

Из Челябинска чаще станут вывозить мусор перед Новым годом.

Источник: Комсомольская правда

30 и 31 декабря ЦКС планирует произвести двукратный вывоз мусора с контейнерных площадок. Накануне управление экологии городской администрации проверило готовность регионального оператора по обращению с отходами к работе в режиме повышенной готовности.

Сейчас в Челябинске 93% контейнерных площадок оборудованы табличками с указанием времени вывоза мусора. Мэр Алексей Лошкин поручил довести этот показатель до 100% в кратчайшие сроки.

— Вы сами представляете, что объем накопления на контейнерных площадках будет значительным. Держите на личном контроле вывоз, — указал Алексей Лошкин главам челябинских районов.

ЖКХ