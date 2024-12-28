Башкирские врачи обнаружили в кишечнике мужчины абрикос

В Башкирии врачи спасли мужчину с инородным предметом в кишечнике. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал врач Центральной городской больницы Сибая Айдар Гумеров.
В хирургическое отделение поступил пациент с жалобами на сильные боли в животе, рвоту и слабость. Плохо себя почувствовал мужчина после того, как сходил в гости. Сначала ему поставили диагноз «Острая кишечная непроходимость». Однако после инфузионно-коррегирующий терапии, очистительных клизм, инструментальных и лабораторных обследований состояние все не улучшалось.
Тогда специалисты решили провести операцию, чтобы уточнить диагноз. В тонком кишечнике врачи обнаружили абрикос, который и вызвал кишечную непроходимость и перетонит.
Операция прошла успешно. Пациента перевели из реанимации в хирургическое отделение, сейчас он чувствует себя хорошо.
— Конечно, у нас, и у вас много вопросов, на которые нет ответов, — отмечает Айдар Гумеров.
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