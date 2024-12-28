Башкирские врачи обнаружили в кишечнике мужчины абрикос

В хирургическое отделение поступил пациент с жалобами на сильные боли в животе, рвоту и слабость. Плохо себя почувствовал мужчина после того, как сходил в гости. Сначала ему поставили диагноз «Острая кишечная непроходимость». Однако после инфузионно-коррегирующий терапии, очистительных клизм, инструментальных и лабораторных обследований состояние все не улучшалось.