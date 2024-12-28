Завтра в Казани пройдут заключительные сельхозярмарки

В Казани завтра развернутся заключительные в этом году сельскохозяйственные ярмарки. Продукцию представят 22 района республики и 24 предприятия агропромышленного комплекса.
Традиционно торговлю проведут с 6:00 до 13:00. Горожане смогут приобрести овощи, мясную и молочную продукцию, товары для нужд подсобного хозяйства по ценам до 15% ниже розничных.
В жилом районе Салават Купере ярмарку организуют на парковке торгового центра по адресу: поселок Осиново, ул. Садовая, 9. Для жителей поселка Северный торговлю проведут на пересечении улиц Беломорской и Гудованцева.
На всех площадках обеспечивают контроль соблюдения ветеринарно-санитарных требований. За подробной информацией можно обратиться по телефону: +7 (843)223−27−72 (доб.84331).
Напомним, заключительные сельхозярмарки перенесли с субботы на воскресенье в связи с объявлением последней рабочей недели месяца шестидневной.