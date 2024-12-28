Правительство запретило IP-телефонию

Из перечня лицензий на оказание услуг связи исключили лицензию на передачу интернет-данных с наложением голосовой информации. Правительство пояснило, что чаще всего такими технологиями пользовались мошенники.
Решение не затронет обычных пользователей, заверили в правительстве, указав, что для голосовых звонков в мессенджерах используются специальные программы, которые обеспечивают общение через интернет, без выхода на сеть стационарной и мобильной телефонной связи.
Ранее на этой неделе Роскомнадзор сообщил о проработке возможности запретить входящие звонки из-за рубежа, в том числе в мессенджерах. Сейчас этим занимаются операторы связи, но ведомство допустило, что могут быть введены законодательные меры.