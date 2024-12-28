Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

62 дорожные камеры фотовидеофиксации установили в Новосибирской области

Большая часть из них уже эксплуатируется.

Источник: Комсомольская правда

62 камеры фотовидеофиксации установили на дорогах Новосибирской области за 2024 год. Устройства могут фиксировать новые категории нарушений, например, непристёгнутый ремень или использование гаджетов водителем. Об этом сообщили в правительстве региона.

— В комплексы внедрили и интеллектуальную транспортную систему. С помощью неё камеры могут передавать данные об интенсивности транспортных потоков, скорости движения транспортных средств и типов транспорта, — говорится в сообщении.

Преимущественная часть таких комплексов уже введена в эксплуатацию.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в 2025 году в Новосибирской области закупят 2 тысячи новых мусорных контейнеров.

связь