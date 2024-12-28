Водителей во Владивостоке оштрафовали за блокировку автобусной остановки

Сотрудники полиции организовали рейд, в ходе которого выявили нарушителей. Один из них — 46-летний водитель автомобиля Toyota Hiace, который остановился в зоне действия знака «Остановка запрещена». На мужчину составили административный протокол по статье 12.19 КоАП РФ за нарушение правил стоянки. Ему назначили штраф.