Водителей во Владивостоке оштрафовали за блокировку автобусной остановки

ГАИ Владивостока привлекла к ответственности водителей, припарковавших автомобили на остановке общественного транспорта, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.
Поводом для проверки стала видеозапись, опубликованная в соцсетях. На кадрах видно, как из-за припаркованных машин женщина с коляской не смогла попасть в автобус на остановке «Диагностический центр» на улице Черемуховая. Инцидент вызвал широкий общественный резонанс.
Сотрудники полиции организовали рейд, в ходе которого выявили нарушителей. Один из них — 46-летний водитель автомобиля Toyota Hiace, который остановился в зоне действия знака «Остановка запрещена». На мужчину составили административный протокол по статье 12.19 КоАП РФ за нарушение правил стоянки. Ему назначили штраф.
ГАИ напоминает, что остановка и стоянка автомобилей ближе 15 метров от остановок общественного транспорта запрещены, за исключением посадки и высадки пассажиров, если это не мешает движению автобусов. Нарушителей ждет штраф.