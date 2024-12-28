В омский «Авангард» пришёл новый нападающий Джованни Фьоре

Ранее мы сообщали о расторжении контракта с вратарём Павлом Хомченко. Уточняется, что контракт был расторгнут по взаимному соглашению. Всего в КХЛ Хомченко провёл 95 встреч, в которых голкипер одержал 34 победы с 92,2% отражённых бросков.