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В омский «Авангард» пришёл новый нападающий Джованни Фьоре

Произошёл обмен с «Адмиралом».

Источник: ХК "Авангард"

Официальный Telegram-канал «Авангарда» сообщил, что в клуб пришёл нападающий Джованни Фьоре. Появился в омском клубе он после обмена с «Адмиралом», который получил за Фьоре компенсацию.

Генеральный директор ХК «Авангард» отметил, что Фьоре — опытный мастер, который умеет надежно действовать в обороне, но при этом и хороший атакующий.

Ранее мы сообщали о расторжении контракта с вратарём Павлом Хомченко. Уточняется, что контракт был расторгнут по взаимному соглашению. Всего в КХЛ Хомченко провёл 95 встреч, в которых голкипер одержал 34 победы с 92,2% отражённых бросков.

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