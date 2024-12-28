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Как работают отделения Соцфонда и Почты Крыма на новогодние праздники

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек — РИА Новости Крым. Республиканское отделение Социального фонда России и Почта Крыма с 28 декабря по 8 января будут работать, но по сокращенному графику.

Источник: РИА "Новости"

График работы отделений Соцфонда в Крыму.

С 29 декабря по 2 января в отделениях Соцфонда выходные дни. 3 января — с 10:00 до 15:00 — работает клиентская служба в Симферополе и Симферопольском районе.

«3 и 6 января 2025 года специалисты клиентской службы в Симферополе и Симферопольском районе предоставят посетителям консультации и окажут помощь в оформлении электронных услуг на “гостевых” компьютерах в цифровой зоне. К стандартному графику работы клиентские службы регионального отделения вернутся 9 января», — сообщили РИА Новости Крым в организации.

4 января — с 10:00 до 15:00 работают все клиентские службы по Республике Крым. 5 января — выходной день. 6 января — с 10:00 до 15:00 — работает клиентская служба отделения в Симферополе и Симферопольском районе.

7 и 8 января — выходные дни.

С 9 января клиентские службы снова работают в обычном режиме: с понедельника по четверг с 9.00 до 18:00, в пятницу — с 9:00 до 16.45.

В Отделении СФР по Республике Крым напоминают, что электронные сервисы организации доступны ежедневно и круглосуточно на портале Госуслуг.

График работы Почты Крыма.

29 декабря работают отделения Почты Крыма с семидневной рабочей неделей. Для всех остальных офисов — выходной день.

30 декабря — в отделениях с шестидневной и семидневной рабочей неделей услуги почтовой связи не предоставляются. 31 декабря — выходной день во всех филиалах.

1, 2, 3, января 2025 года — выходной день во всех отделениях. 4 января отделения почтовой связи работают по установленному режиму работы, при этом рабочий день сокращен на 1 час.

5 января — выходной день во всех отделениях. 6 января — отделения работают по сокращенному режиму, который указан в объявлении при входе в них.

7, 8 января — выходной день во всех отделениях. А с 9 января все отделения почтовой связи работают по обычному графику.

«Доставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий и выемка письменной корреспонденции из почтовых ящиков 31 декабря 2024 года, 1, 2, 3, 5, 7 и 8 января 2025 года не осуществляется», — уточняют на Почте Крыма.