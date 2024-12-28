Как работают отделения Соцфонда и Почты Крыма на новогодние праздники

«3 и 6 января 2025 года специалисты клиентской службы в Симферополе и Симферопольском районе предоставят посетителям консультации и окажут помощь в оформлении электронных услуг на “гостевых” компьютерах в цифровой зоне. К стандартному графику работы клиентские службы регионального отделения вернутся 9 января», — сообщили РИА Новости Крым в организации.