В Москве частично перекроют движение 6 и 7 января

Так, движение будет закрыто с 16:00 6 января до 3:00 7 января в Соймоновском проезде от улицы Волхонка до Пречистенской набережной. Кроме того, проезд будет закрыт с 18:00 6 января до 3:00 7 января на улице Волхонка от Соймоновского проезда до улицы Ленивка.