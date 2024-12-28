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В Москве частично перекроют движение 6 и 7 января

В Москве 6 и 7 января перекроют движение около Храма Христа Спасителя.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«В связи с проведением Рождественских мероприятий 6 и 7 января будет временно закрыто движение в районе Храма Христа Спасителя», — говорится в сообщении ведомства.

Так, движение будет закрыто с 16:00 6 января до 3:00 7 января в Соймоновском проезде от улицы Волхонка до Пречистенской набережной. Кроме того, проезд будет закрыт с 18:00 6 января до 3:00 7 января на улице Волхонка от Соймоновского проезда до улицы Ленивка.

До этого стало известно, что в новогодние праздничные дни парковки на столичных улицах будут бесплатными.

«С 30 декабря по 8 января парковка на улицах города — бесплатная (кроме парковок со шлагбаумом)», — говорится в сообщении «Дептранс. Оперативно».

Кроме того, в новогоднюю ночь — с 20:00 до 6:00 — проезд на метро, МЦК и наземном городском транспорте будет бесплатным.