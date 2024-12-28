Евгений Кожевников подвёл итоги изменений в «Авангарде» на сезон 2024/25

По его словам, такие изменения были необходимы для того, чтобы вернуть «Авангард» в число претендентов на чемпионство. Команда усилила все свои линии. Это, как отметил Кожевников, дало тренерскому штабу возможность более тщательно выбирать и формировать игровые звенья, концентрируясь на достижении результатов.