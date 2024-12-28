Евгений Кожевников подвёл итоги изменений в «Авангарде» на сезон 2024/25

Председатель Совета директоров хоккейного клуба «Авангард» Евгений Кожевников поделился итогами трансферной кампании на сезон 2024/25. Он отметил, что с началом сезона клуб столкнулся с непростыми вызовами, что потребовало серьёзных изменений в команде.
Кожевников сообщил о решении найти нового главного тренера и формировании состава под его концепцию. Выбор пал на Ги Буше — специалиста с внушительным опытом работы в НХЛ, который разделяет подход клуба к атакующему, агрессивному стилю игры.
В ходе перестройки состава были осуществлены кадровые изменения, касающиеся всех линий команды. Кожевников выразил благодарность игрокам, которые представляли клуб, но теперь продолжат свои карьеры в других командах, и пожелал им успехов.
По его словам, такие изменения были необходимы для того, чтобы вернуть «Авангард» в число претендентов на чемпионство. Команда усилила все свои линии. Это, как отметил Кожевников, дало тренерскому штабу возможность более тщательно выбирать и формировать игровые звенья, концентрируясь на достижении результатов.
После внесенных изменений «Авангард» сумел войти в зону плей-офф и продолжает набирать форму, что является позитивным моментом для клуба.