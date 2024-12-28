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В новосибирском метро рассказали о графике работы в праздничные дни

Метрополитен опубликовал полное расписание.

Источник: Комсомольская правда

Новосибирский метрополитен опубликовал режим работы транспорта в период новогодних праздников. Специалисты рассказали о работе каждой станции.

Так, с 31 декабря на 1 января станции будут работать следующим образом:

Площадь Маркса — оба вестибюля будут работать с 5:45 до 2:00;

Студенческая: 1 вестибюль — с 6:30 до 24:00, 2 вестибюль — с 5:45 до 2:00;

Речной вокзал: 1,2 вестибюли — с 5:45 до 2:00, 3 вестибюль — с 5:45 до 23:00;

Октябрьская — все вестибюли будут работать с 5:45 до 2:00;

Площадь Ленина — все вестибюли будут работать с 5:45 до 2:00;

Красный проспект: 1 вестибюль — с 5:45 до 2:00, 2 вестибюль — с 7:00 до 21:00;

Сибирская — с 5:45 до 23:00;

Гагаринская: 1 вестибюль — с 5:45 до 24:00, 2 вестибюль — с 5:45 до 2:00;

Заельцовская: 1 вестибюль — с 5:45 до 24:00, 2 вестибюль — с 5:45 до 2:00;

Площадь Гарина — Михайловского: 1 вестибюль — с 5:45 до 24:00, 2 вестибюль — с 5:45 до 2:00;

Маршала-Покрышкина: 1 вестибюль: с 5:45 до 24:00, 2 вестибюль — с 5:45 до 2:00;

Березовая роща: 1 вестибюль — с 5:45 до 24:00, 2 вестибюль — с 5:45 до 2:00;

Золотая Нива: 1 вестибюль — с 5:45 до 2:00, второй — с 5:45 до 24:00.

Ранее КП-Новосибирск сообщала, что около 86 млн пассажиров проехались на новосибирском метро в 2024 году. Метрополитен подвел итоги работы.