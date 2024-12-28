В новосибирском метро рассказали о графике работы в праздничные дни

Новосибирский метрополитен опубликовал режим работы транспорта в период новогодних праздников. Специалисты рассказали о работе каждой станции.
Так, с 31 декабря на 1 января станции будут работать следующим образом:
Площадь Маркса — оба вестибюля будут работать с 5:45 до 2:00;
Студенческая: 1 вестибюль — с 6:30 до 24:00, 2 вестибюль — с 5:45 до 2:00;
Речной вокзал: 1,2 вестибюли — с 5:45 до 2:00, 3 вестибюль — с 5:45 до 23:00;
Октябрьская — все вестибюли будут работать с 5:45 до 2:00;
Площадь Ленина — все вестибюли будут работать с 5:45 до 2:00;
Красный проспект: 1 вестибюль — с 5:45 до 2:00, 2 вестибюль — с 7:00 до 21:00;
Сибирская — с 5:45 до 23:00;
Гагаринская: 1 вестибюль — с 5:45 до 24:00, 2 вестибюль — с 5:45 до 2:00;
Заельцовская: 1 вестибюль — с 5:45 до 24:00, 2 вестибюль — с 5:45 до 2:00;
Площадь Гарина — Михайловского: 1 вестибюль — с 5:45 до 24:00, 2 вестибюль — с 5:45 до 2:00;
Маршала-Покрышкина: 1 вестибюль: с 5:45 до 24:00, 2 вестибюль — с 5:45 до 2:00;
Березовая роща: 1 вестибюль — с 5:45 до 24:00, 2 вестибюль — с 5:45 до 2:00;
Золотая Нива: 1 вестибюль — с 5:45 до 2:00, второй — с 5:45 до 24:00.
Ранее КП-Новосибирск сообщала, что около 86 млн пассажиров проехались на новосибирском метро в 2024 году. Метрополитен подвел итоги работы.