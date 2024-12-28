Новогодний стресс: как его избежать, рассказали жителям Новосибирска

Первым делом, по мнению специалиста, важно не нарушать режим сна и питания. Их недостаток может привести к плохому самочувствию и болезням. Чтобы не переживать из-за множества задач, лучше составить список дел и равномерно распределить нагрузку. Не стоит стесняться просить помощи у близких.