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Новогодний стресс: как его избежать, рассказали жителям Новосибирска

Психолог советует высыпаться, распределять дела и не стараться всем угодить.

Источник: Freepik

Предновогоднее время для многих жителей Новосибирска является волшебным: приятные хлопоты, выбор подарков, ожидание праздника. Но для кого-то этот период может стать по-настоящему чудовищным: стресс, эмоциональное напряжение, перегрузка организма.

Как утверждает клинический психолог Татьяна Проскурякова — с этим можно и нужно бороться. Советы она раскрыла в беседе с «Om1 Новосибирск».

Первым делом, по мнению специалиста, важно не нарушать режим сна и питания. Их недостаток может привести к плохому самочувствию и болезням. Чтобы не переживать из-за множества задач, лучше составить список дел и равномерно распределить нагрузку. Не стоит стесняться просить помощи у близких.

Если решили выпить алкогольный напиток, то соблюдайте меру в употреблении. А для новогоднего стола лучше выбрать лёгкие блюда.

Тех, кто планирует встречать праздник в одиночестве, просят не зацикливаться на негативе и заняться чем-то, что греет душу.

И ещё один важный совет специалиста — не нужно пытаться всем угодить или стараться соответствовать чужим ожиданиям. Новый год — время, когда царить должен только позитивный настрой.

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