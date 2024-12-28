Новогодний стресс: как его избежать, рассказали жителям Новосибирска

Предновогоднее время для многих жителей Новосибирска является волшебным: приятные хлопоты, выбор подарков, ожидание праздника. Но для кого-то этот период может стать по-настоящему чудовищным: стресс, эмоциональное напряжение, перегрузка организма.
Как утверждает клинический психолог Татьяна Проскурякова — с этим можно и нужно бороться. Советы она раскрыла в беседе с «Om1 Новосибирск».
Первым делом, по мнению специалиста, важно не нарушать режим сна и питания. Их недостаток может привести к плохому самочувствию и болезням. Чтобы не переживать из-за множества задач, лучше составить список дел и равномерно распределить нагрузку. Не стоит стесняться просить помощи у близких.
Если решили выпить алкогольный напиток, то соблюдайте меру в употреблении. А для новогоднего стола лучше выбрать лёгкие блюда.
Тех, кто планирует встречать праздник в одиночестве, просят не зацикливаться на негативе и заняться чем-то, что греет душу.
И ещё один важный совет специалиста — не нужно пытаться всем угодить или стараться соответствовать чужим ожиданиям. Новый год — время, когда царить должен только позитивный настрой.