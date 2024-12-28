В Перми безопасный забор вокруг школы не могут установить четыре месяца

Речь идёт о ситуации, которая возникла на территории пермской школы № 153 в Орджоникидзевском районе. Как рассказывает общественное движение, в 2024 году родители и ученики школы обратились на прямую линию президента РФ Владимира Путина. Пермяки сообщали, что по пути в учреждении дети вынуждены пробираться через заросли кустарников, а вход в школу плохо огорожен. Уточнялось, что калитка всегда открыта, а забор имеет большие дыры.