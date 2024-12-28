В Перми безопасный забор вокруг школы не могут установить четыре месяца

Установка безопасного забора вокруг школы № 153 в Перми не проводится на протяжении четырёх месяцев, сообщает Народный фронт.
Речь идёт о ситуации, которая возникла на территории пермской школы № 153 в Орджоникидзевском районе. Как рассказывает общественное движение, в 2024 году родители и ученики школы обратились на прямую линию президента РФ Владимира Путина. Пермяки сообщали, что по пути в учреждении дети вынуждены пробираться через заросли кустарников, а вход в школу плохо огорожен. Уточнялось, что калитка всегда открыта, а забор имеет большие дыры.
В октябре 2024 года Народный фронт обратился в прокуратуру Пермского края, чтобы они обратили внимание на ситуацию и помогли обеспечить безопасность школы. Как стало известно позже, надзорный орган подтвердил нарушения пропускного режима и внёс представление.
«Мы посмотрели, как исполняется представление прокуратуры, и, увы, безопаснее не стало — ворота со стороны школьной спортплощадки нараспашку, а сетка в заборе надорвана в нескольких местах», — рассказывает общественное движение 26 декабря.
На опубликованном видео с места заметно, что калитка действительно не закрывается, а сетка Рабица в заборе сильно порвана. Движение сообщило, что направило повторное обращение в прокуратуру. Сайт perm.aif.ru запросил комментарий по ситуации в администрации Перми.