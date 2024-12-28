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Стали известны авиарейсы из Красноярска, субсидированные на 2025 год

Росавиация утвердила субсидирование 24 авиарейсов по разным направлениям из Красноярска.

Источник: Аэропорт Красноярска

Из Красноярска запустят субсидированные авиарейсы по 24 направлениям. Об этом сообщили в Росавиации.

В список субсидируемых компаний вошли «КрасАвиа», «Аэрофлот» и «Азимут». Первая будет выполнять субсидированные рейсы в Томск, Кызыл, Горно-Алтайск, Нижнеангарск, Нижневартовск, Новокузнецк, Кемерово, Таксимо (Бурятия), Чару (Забайкальский край), Олекминск, Ленск и Талакан (Якутия).

Вторая — в Магадан, Мирный, Новый Уренгой, Омск, Полярный, Самару, Сургут, Челябинск, Тюмень, Читу и Нерюнгри.

Третья выполнит льготные рейсы в Уфу.

Всего на субсидированные перелеты в 2025 году в Красноярском крае заложили 355 млн рублей.

Полный перечень субсидированных авиарейсов можно посмотреть по ссылке.

Ранее сообщалось о том, что из Красноярска увеличат количество авиарейсов на китайский курорт Санью.