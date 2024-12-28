Стали известны авиарейсы из Красноярска, субсидированные на 2025 год

Из Красноярска запустят субсидированные авиарейсы по 24 направлениям. Об этом сообщили в Росавиации.
В список субсидируемых компаний вошли «КрасАвиа», «Аэрофлот» и «Азимут». Первая будет выполнять субсидированные рейсы в Томск, Кызыл, Горно-Алтайск, Нижнеангарск, Нижневартовск, Новокузнецк, Кемерово, Таксимо (Бурятия), Чару (Забайкальский край), Олекминск, Ленск и Талакан (Якутия).
Вторая — в Магадан, Мирный, Новый Уренгой, Омск, Полярный, Самару, Сургут, Челябинск, Тюмень, Читу и Нерюнгри.
Третья выполнит льготные рейсы в Уфу.
Всего на субсидированные перелеты в 2025 году в Красноярском крае заложили 355 млн рублей.
Полный перечень субсидированных авиарейсов можно посмотреть по ссылке.
Ранее сообщалось о том, что из Красноярска увеличат количество авиарейсов на китайский курорт Санью.