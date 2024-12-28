«Это неправильно»: Хабиров высказал претензии Минсельхозу Башкирии за отсутствие роста сельхозпроизводства

— У меня есть серьезные вопросы по управлению сельским хозяйством. Я еще раз повторяю Министерству сельского хозяйства, что два года подряд не давать темпов роста сельхозпроизводства — это неправильно. Я благодарен за привлечение в отрасль инвестиций, развитие перерабатывающей промышленности. Тем не менее, главная задача с вас не снимается, — заявил руководитель региона.