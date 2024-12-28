Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Это неправильно»: Хабиров высказал претензии Минсельхозу Башкирии за отсутствие роста сельхозпроизводства

Хабиров остался недоволен отсутствием роста сельхозпроизводства в Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 28 декабря, глава Башкирии Радий Хабиров на последнем в этом году оперативном правительственном совещании в Центре управления республикой высказал претензии одному из министерств.

— У меня есть серьезные вопросы по управлению сельским хозяйством. Я еще раз повторяю Министерству сельского хозяйства, что два года подряд не давать темпов роста сельхозпроизводства — это неправильно. Я благодарен за привлечение в отрасль инвестиций, развитие перерабатывающей промышленности. Тем не менее, главная задача с вас не снимается, — заявил руководитель региона.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.