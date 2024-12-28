Мэр Челябинска Лошкин: сейчас не то время, чтобы запускать фейерверки

— Не рекомендуем. Особенно в жилой застройке, — заявил глава города. — Это пожароопасно. Звуковые эффекты сопровождают… У нас утвердили площадки для запуска фейерверков отдельные. Они все вдали. Если уж совсем не терпится — пожалуйста, на эту площадку. Сейчас не то время, чтобы запускать фейерверки. Это, если хотите, наша благодарность тем, кто за нас сейчас воюет.