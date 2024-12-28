Мэр Челябинска Лошкин: сейчас не то время, чтобы запускать фейерверки

Мэр Челябинска Алексей Лошкин выступил против запуска новогодних фейерверков во дворах.
— Не рекомендуем. Особенно в жилой застройке, — заявил глава города. — Это пожароопасно. Звуковые эффекты сопровождают… У нас утвердили площадки для запуска фейерверков отдельные. Они все вдали. Если уж совсем не терпится — пожалуйста, на эту площадку. Сейчас не то время, чтобы запускать фейерверки. Это, если хотите, наша благодарность тем, кто за нас сейчас воюет.
Мэр поручил главам челябинских районов заняться разъяснительной работой по поводу запуска салютов.
— Используйте домовые чаты, чаты управляющих компаний, рекламу в лифтах, — посоветовал Алексей Лошкин.