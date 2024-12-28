Космонавт Николай Чуб передал директору ФСИН флаг ведомства, побывавший на борту МКС

— Искренние слова благодарности вам, Олег Дмитриевич, Николай Александрович и Константин Сергеевич, за то внимание и содействие, которые вы оказываете службе. Это весомый вклад в популяризацию и в поддержание авторитета уголовно-исполнительной системы, — отметил директор ФСИН России Аркадий Гостев.