Космонавт Николай Чуб передал директору ФСИН флаг ведомства, побывавший на борту МКС

Космонавт из Ростовской области Николай Чуб передал директору ФСИН России, генералу внутренней службы РФ Аркадию Гостеву флаг ведомства, побывавший на борту Международной космической станции.
Полотнище было отправлено на МКС ко дню 145-летия УИС. Торжественная церемония передачи флага состоялась во время встречи сотрудников ФСИН с летчиками-космонавтами Роскосмоса Олегом Кононенко, Константином Борисовым и Николаем Чубом.
— Искренние слова благодарности вам, Олег Дмитриевич, Николай Александрович и Константин Сергеевич, за то внимание и содействие, которые вы оказываете службе. Это весомый вклад в популяризацию и в поддержание авторитета уголовно-исполнительной системы, — отметил директор ФСИН России Аркадий Гостев.
Руководитель ведомства также поздравил присутствующих с наступающим Новым годом и пожелал всего самого доброго. Позже, уже во время живого общения, космонавты раскрыли некоторые секреты и неочевидные факты работы за пределами Земли.
Флаг ФСИН с подписями космонавтов украсил Центральную постоянно действующую экспозицию истории уголовно-исполнительной системы.