Нижегородские коммунальщики усилят работу в новогодние праздники

Нижегородские коммунальные и дорожные службы усилят работу в новогодние праздники. Об этом сообщила пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.
Как отмечается, первостепенные задачи коммунальщиков обсудили на штабе, который состоялся по поручению мэра города Юрия Шалабаева. Заместитель мэра города Антон Максимов рассказал, что коммунальные службы готовятся к круглосуточной работе в период новогодних праздников. По прогнозам ожидается выпадение осадков до 9 см, а температура воздуха будет варьироваться от +1 до −8 градусов.
Дорожные службы в этот период будут работать в усиленном режиме, особое внимание будут уделять очистке снега в местах массовых гуляний, на площадях и в скверах.
Кроме того, представители районной администрации будут координировать весь процесс. Также внимание заострили на том, что нужно позаботиться об обеспечении свободного проезда для машин скорой помощи, пожарной техники и мусоровозов.