Нижегородские коммунальщики усилят работу в новогодние праздники

Как отмечается, первостепенные задачи коммунальщиков обсудили на штабе, который состоялся по поручению мэра города Юрия Шалабаева. Заместитель мэра города Антон Максимов рассказал, что коммунальные службы готовятся к круглосуточной работе в период новогодних праздников. По прогнозам ожидается выпадение осадков до 9 см, а температура воздуха будет варьироваться от +1 до −8 градусов.