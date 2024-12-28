У двух красноярских управляющих компаний могут отобрать лицензии

В Красноярске могут лишить лицензии две управляющие компании. Об этом сообщили в пресс-службе краевого Арбитражного суда.
В арбитраж поступил иск от Стройнадзора в адрес двух управляющих компаний. По словам заявителя, компании скопили долги перед ресурсоснабжающими организациями. При этом компании уже привлекались ранее за аналогичные правонарушения.
Стройнадзор просит исключить из реестра лицензий многоквартирных домов «Красжилфонда» 26% площадей, находящихся в Заозерном и поселке Урал. Также ведомство просит исключить 40% площади помещений из реестра лицензий многоквартирных домов «УК Сервис-град», расположенных в Красноярске.
Если будет принято положительное решение, то жителям домов либо администрации предстоит выбрать новую управляющую компанию.
Ранее сообщалось о том, что в Красноярском крае в 2025 году появятся 80 новых дорожных камер.