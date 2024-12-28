Парковочные зоны будут работать бесплатно в новогодние праздники

Напомним, для тех, кто живет рядом с платными парковками, предусмотрены резидентные парковочные разрешения стоимостью три тысячи рублей в год. К тому же предусмотрено бесплатное пользование парковками для инвалидов, многодетных семей, участников СВО, владельцев электромобилей при условии оформления льготного парковочного разрешения. С 20:00 до 08:00 в будни и круглосуточно в выходные и праздничные дни парковками можно пользоваться бесплатно.