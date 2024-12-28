Парковочные зоны будут работать бесплатно в новогодние праздники

Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.
Резидентные и льготные парковочные разрешения необходимо оформлять ежегодно. Для их продления необходимо подать заявление на портале госуслуг или обратиться в МФЦ Нижнего Новгорода. Участникам СВО и владельцам электромобилей необходимо подать заявление на портале госуслуг или обратиться в МКУ «Центр организации дорожного движения Нижнего Новгорода».
Парковочная система с применением штрафных санкций к тем, кто не соблюдает установленные правила, запущена и работает на 109 открытых парковочных зонах.
Напомним, для тех, кто живет рядом с платными парковками, предусмотрены резидентные парковочные разрешения стоимостью три тысячи рублей в год. К тому же предусмотрено бесплатное пользование парковками для инвалидов, многодетных семей, участников СВО, владельцев электромобилей при условии оформления льготного парковочного разрешения. С 20:00 до 08:00 в будни и круглосуточно в выходные и праздничные дни парковками можно пользоваться бесплатно.