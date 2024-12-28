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В 2025 году в Перми пройдет международный кинофестиваль

Даты проведения: 30 мая — 1 июня.

Источник: Комсомольская правда

Пермский фестиваль детского кино и анимации «Медвежонок» в следующем году покажет не только российские, но и зарубежные кинокартины. Ему присвоили международный статус. Об этом сообщает пресс-служба пермской кинокомиссии.

«В 2025 году фестиваль детского, семейного кино и анимации “Медвежонок” состоится в Перми в третий раз — с 30 мая по 1 июня. Отличительной особенностью мероприятия станет его международный статус. Включение события в Перечень международных фестивалей Минкультуры РФ позволяет проводить показы зарубежного кино», — сказано в сообщении.

В этом году фестиваль стал лучшим детским туристическим мероприятием России в рамках Международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards.

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