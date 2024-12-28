В 2025 году в Перми пройдет международный кинофестиваль

Пермский фестиваль детского кино и анимации «Медвежонок» в следующем году покажет не только российские, но и зарубежные кинокартины. Ему присвоили международный статус. Об этом сообщает пресс-служба пермской кинокомиссии.
«В 2025 году фестиваль детского, семейного кино и анимации “Медвежонок” состоится в Перми в третий раз — с 30 мая по 1 июня. Отличительной особенностью мероприятия станет его международный статус. Включение события в Перечень международных фестивалей Минкультуры РФ позволяет проводить показы зарубежного кино», — сказано в сообщении.
В этом году фестиваль стал лучшим детским туристическим мероприятием России в рамках Международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards.