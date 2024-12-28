Хоценко поручил омским полицейским быть более бдительными в период праздников

Сегодня, 28 декабря, губернатор Омской области Виталий Хоценко распорядился обеспечить безопасность омичей на время новогодних каникул.
Помимо этого распоряжения, глава региона также отметил важность обеспечения работы курируемых направлений и соблюдения графика дежурств.
«Прошу всю команду, каждого в своей части, обеспечить работу курируемых направлений. График дежурств в праздничные дни, который был составлен для заместителей председателя правительства, министров и руководителей ведомств, должен четко соблюдаться», — рассказал Виталий Хоценко.
Сергей Шелест возьмет на контроль работу дежурных бригад.
«Все службы должны функционировать в режиме полной готовности», — дополнил губернатор.
Особое внимание Виталий Хоценко уделил работе полицейских. Им дано распоряжение обеспечить максимальную безопасность в регионе на время новогодних праздников.