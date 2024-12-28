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Хоценко поручил омским полицейским быть более бдительными в период праздников

Глава региона отметил, что безопасность омичей должна стоять в приоритете.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 28 декабря, губернатор Омской области Виталий Хоценко распорядился обеспечить безопасность омичей на время новогодних каникул.

Помимо этого распоряжения, глава региона также отметил важность обеспечения работы курируемых направлений и соблюдения графика дежурств.

«Прошу всю команду, каждого в своей части, обеспечить работу курируемых направлений. График дежурств в праздничные дни, который был составлен для заместителей председателя правительства, министров и руководителей ведомств, должен четко соблюдаться», — рассказал Виталий Хоценко.

Сергей Шелест возьмет на контроль работу дежурных бригад.

«Все службы должны функционировать в режиме полной готовности», — дополнил губернатор.

Особое внимание Виталий Хоценко уделил работе полицейских. Им дано распоряжение обеспечить максимальную безопасность в регионе на время новогодних праздников.