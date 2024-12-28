Хоценко поручил омским полицейским быть более бдительными в период праздников

«Прошу всю команду, каждого в своей части, обеспечить работу курируемых направлений. График дежурств в праздничные дни, который был составлен для заместителей председателя правительства, министров и руководителей ведомств, должен четко соблюдаться», — рассказал Виталий Хоценко.