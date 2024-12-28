Соседний с Беларусью ЕС вводит новые правила для мобильных устройств

Теперь в ЕС у всех поступающих в продажу смартфонов и прочих портативных устройств должен быть единый разъем типа USB-C для зарядки. Исключением станут портативные компьютеры, которые следует оборудовать разъемом для зарядки типа USB-C не позднее 28 апреля 2026-го.