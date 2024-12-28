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Соседний с Беларусью ЕС вводит новые правила для мобильных устройств

В соседнем с Беларусью ЕС приняли важное правило по смартфонам и другим мобильным устройствам.

Источник: Комсомольская правда

В странах Евросоюза, в том числе соседних с Беларусью, с 28 декабря начнет действовать директива, регламентирующая новые правила для мобильных устройств, передает РИА Новости.

Теперь в ЕС у всех поступающих в продажу смартфонов и прочих портативных устройств должен быть единый разъем типа USB-C для зарядки. Исключением станут портативные компьютеры, которые следует оборудовать разъемом для зарядки типа USB-C не позднее 28 апреля 2026-го.

Новые правила предусматривают, что при покупке новых устройств в ЕС пользователям больше не потребуется новое зарядное устройство и кабель каждый раз.

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