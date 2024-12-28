Родители четверни из Приморья стали героями программы «Пусть говорят» на Первом

Многодетная семья из Приморского края — Дмитрий и Евгения Гаврилюк — стали героями необычного выпуска программы «Пусть говорят» (16+). Перед Новым годом в студии Первого канала чествовали мам, которые в 2023-м году родили четверняшек, сообщает ИА PrimaMedia.
Евгения призналась, что у них уже было четверо детей, когда они узнали об очередном грядущем пополнении в семье. Беременность не была запланированная, так как младшему сыну Елизару было всего 5 месяцев.
«Перед Новым годом, в декабре 2023-го, я понимаю, что беременна. И уже на первом УЗИ, как только поставили датчик, сказали, что внутри их трое. А через 10 дней вердикт врача был, что малышей четверо», — рассказала она.
По словам Дмитрия, они были готовы, к примеру, к двойняшкам, даже загадывали их в шутку, когда ждали младшего. Но чтобы четверня? От таких новостей был только шок, так как не знали, что делать с таким количеством и как быть в дальнейшем.
"У меня была угроза прерывания беременности. В 29,5 недель произошло кровотечение, меня экстренно подготовили к операции. Детки абсолютно не были готовы к такому повороту событий. Ведь мы и врачи думали, что я спокойно смогу доносить их до срока 33−34 недели. Детки были очень слабые, глубоко недоношенные, три недели пролежали в реанимации, — рассказывает Евгения, и от воспоминаний на нее накатывают эмоции.
Самая маленькая из четверых дочек весила всего 940 граммов.
«Ежедневно у кого-то из деток возникали проблемы — то легочное, то желудочное кровотечение… Но они молодцы, справились. Они у нас победители», — чуть не плача вспоминает мама теперь уже восьмерых детей.
Самая главная их помощница — это 16-летняя старшая дочь. Сейчас они живут в своем доме, построенном силами супруга и 11-летнего сына. И пусть в нем готов лишь первый этаж, и сам дом находится в ипотеке, семья все равно счастлива.
"Это был достаточно сложный случай. Крайняя четверня у нас была в 2007 году. Но в нашей практике была и пятерня, потому мы были уже не новички, — по видеосвязи уточнила главный врач Приморского краевого перинатального центра Татьяна Курлеева. Рядом с нею — целая команда врачей, и, оказывается, это еще не все, кто делал все возможное и невозможное для того, чтобы спасти этим крохам жизнь. Скоро малышкам исполняется 5 месяцев, и девчонок наблюдают, как и других родившихся раньше срока детей, специалисты ПКПЦ.
Напомним, что первая в Приморье пятерня родилась в семье Меркуловых в 2017 году. А в этом году Матвей, Максим, Игнат, Савелий и Раиса уже пошли в первый класс.