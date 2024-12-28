Родители четверни из Приморья стали героями программы «Пусть говорят» на Первом

"Это был достаточно сложный случай. Крайняя четверня у нас была в 2007 году. Но в нашей практике была и пятерня, потому мы были уже не новички, — по видеосвязи уточнила главный врач Приморского краевого перинатального центра Татьяна Курлеева. Рядом с нею — целая команда врачей, и, оказывается, это еще не все, кто делал все возможное и невозможное для того, чтобы спасти этим крохам жизнь. Скоро малышкам исполняется 5 месяцев, и девчонок наблюдают, как и других родившихся раньше срока детей, специалисты ПКПЦ.