«Мастеров парковки» покарала полиция Владивостока по заявлениям граждан

Недавно в социальных сетях была распространена информация о «королях парковки» возле остановки «Диагностический центр» на улице Черёмуховой во Владивостоке: водители паркуют свои автомобили таким образом, что пассажиры, ожидающие автобус на остановке, не могут безопасно попасть в автобус — дорогу им преграждают оставленные автомобили, людям приходится лавировать по проезжей части. Такое парковочное хамство привело к тому, что однажды в автобус не смогла попасть женщина с детской коляской, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на полицию Приморского края.