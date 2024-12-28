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«Мастеров парковки» покарала полиция Владивостока по заявлениям граждан

Недавно в социальных сетях была распространена информация о «королях парковки» возле остановки «Диагностический центр» на улице Черёмуховой во Владивостоке: водители паркуют свои автомобили таким образом, что пассажиры, ожидающие автобус на остановке, не могут безопасно попасть в автобус — дорогу им преграждают оставленные автомобили, людям приходится лавировать по проезжей части. Такое парковочное хамство привело к тому, что однажды в автобус не смогла попасть женщина с детской коляской, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на полицию Приморского края.

Источник: ДЕЙТА

Правоохранители провели рейд в районе «Диагностического центра». Нарушения парковки были официально задокументированы, нескольких водителей оштрафовали. Например, привлечён к административной ответственности 46-летний владелец автомобиля Toyota Hiace, припарковавшийся в зоне действия знака 3.27 «Остановка запрещена».

Автомобилиста оштрафовали по части 3 статьи 12.19 КоАП РФ «Остановка или стоянка транспортных средств на пешеходном переходе и ближе 5 метров перед ним».

Полиция продолжит рейдовые мероприятия. Гражданам, которые создали вокруг ситуации с парковкой общественный резонанс, правоохранители выражают благодарность за активную гражданскую позицию. А водителям напоминают: запрещается парковаться на расстоянии ближе 15 метров от остановочных пунктов, допускается лишь остановка для посадки и высадки пассажиров, да и то при условии, что помех для другого транспорта это не создаст.