«Мастеров парковки» покарала полиция Владивостока по заявлениям граждан

Правоохранители провели рейд в районе «Диагностического центра». Нарушения парковки были официально задокументированы, нескольких водителей оштрафовали. Например, привлечён к административной ответственности 46-летний владелец автомобиля Toyota Hiace, припарковавшийся в зоне действия знака 3.27 «Остановка запрещена».
Автомобилиста оштрафовали по части 3 статьи 12.19 КоАП РФ «Остановка или стоянка транспортных средств на пешеходном переходе и ближе 5 метров перед ним».
Полиция продолжит рейдовые мероприятия. Гражданам, которые создали вокруг ситуации с парковкой общественный резонанс, правоохранители выражают благодарность за активную гражданскую позицию. А водителям напоминают: запрещается парковаться на расстоянии ближе 15 метров от остановочных пунктов, допускается лишь остановка для посадки и высадки пассажиров, да и то при условии, что помех для другого транспорта это не создаст.