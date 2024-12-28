Рейды по контролю за продажей пиротехники продолжаются в Астане

«В преддверии Нового года жители столицы активно покупают фейерверки и бенгальские огни. В связи с этим в оживленных местах района были проведены рейды с целью пресечения незаконной торговли пиротехникой, обеспечения безопасности горожан и контроля за соблюдением правил продажи. Также напоминаем о важности соблюдения правил пожарной безопасности при использовании пиротехники. При запуске фейерверков отойдите на расстояние минимум в 50 метров от жилых зданий, электрических проводов. Перед покупкой обязательно спросите у продавца сертификат, проверьте сроки хранения. Многие игнорируют инструкции по эксплуатации, однако этого делать нельзя. Обязательно изучите, как правильно пользоваться пиротехникой. Не запускайте салюты с балконов и окон — так можно спровоцировать пожар».