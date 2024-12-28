Жительница Калачинска прожила 20 лет в Испании и вернулась на родину

«Этот пансионат построил очень богатый человек, — вспоминает Галина Яковлевна. — Молодость у него была бурная, с приключениями. А в старости он стал очень верующим человеком и решил помогать всем, кто в этом нуждается. Единственное условие — все должны были молиться с ним и вести порядочную жизнь. Молились каждый день: мы сидели, а он всё время стоял на коленях. Перед тем, как меня туда приняли, пригласили на беседу с ним. Я ему всё честно рассказала, что приехала в Испанию не от хорошей жизни, а потому что дома мне просто нечего есть, нет работы. После разговора со мной он сказал: “Пусть остаётся!”. Меня привели в комнату, где рядами стояли двухъярусные кровати. Там жили женщины со всех концов света, кто-то с детьми. Но у всех были еда и кров. Мне сделали вид на жительство. Но разрешения на работу не было. Поэтому нас тайно возили в гостиницу в горах, была конспирация. Вставали в 4 утра, ехали на электричке. В отеле всё убирали, чистили. Работа тяжёлая, но платили за неё 30 евро в день. Для меня тогда это были огромные деньги. Я начала понемногу откладывать и копить».