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В Красноярске на закрытии фестиваля «Волшебный лед Сибири» выступят The Hatters

Бесплатный концерт будет идти около часа.

Источник: Комсомольская правда

11 января в Красноярске на закрытии фестиваля «Волшебный лёд Сибири» выступит джипси-фолк-рок группа The Hatters из Санкт-Петербурга. Как сообщили в управлении культуры города, бесплатный концерт будет идти около часа.

Выступление пройдет на Центральной набережной после награждения победителей (оно начнется в 18:00). На площадке уже организовали теплую сцену.

Напомним, что на фестиваль-конкурс снежно-ледовых фигур приехали скульпторы из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Перми, Якутии, Китая, Республики Беларусь и Монголии. Мероприятие стартовало 16 декабря 2024 года.

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