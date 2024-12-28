В Красноярске на закрытии фестиваля «Волшебный лед Сибири» выступят The Hatters

11 января в Красноярске на закрытии фестиваля «Волшебный лёд Сибири» выступит джипси-фолк-рок группа The Hatters из Санкт-Петербурга. Как сообщили в управлении культуры города, бесплатный концерт будет идти около часа.
Выступление пройдет на Центральной набережной после награждения победителей (оно начнется в 18:00). На площадке уже организовали теплую сцену.
Напомним, что на фестиваль-конкурс снежно-ледовых фигур приехали скульпторы из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Перми, Якутии, Китая, Республики Беларусь и Монголии. Мероприятие стартовало 16 декабря 2024 года.