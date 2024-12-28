Одну полосу старого борского моста открыли для движения в Нижнем Новгороде

Как ранее писал «Ъ-Приволжье», возобновить движение по одной полосе планировали в начале декабря, но сроки сместили из-за нарушения технологии нанесения гидроизоляции, так как сильный ветер в ночь с 21 на 22 ноября повредил «тепляк».