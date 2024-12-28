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Одну полосу старого борского моста открыли для движения в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде возобновили движение по одной полосе старого борского моста через Волгу в ночь на 28 декабря 2024 года, сообщили в правительстве Нижегородской области.

Министр транспорта региона Павел Савватеев рассказал, что на части переправы полностью уложили слои асфальтобетонного покрытия как постоянные, так и временные, что позволило запустить движение по одной полосе.

Сейчас движение организовано по правой и центральной полосе нового моста в сторону Бора, в обратную сторону — по одной полосе старого моста и третьей полосе нового.

Как ранее писал «Ъ-Приволжье», возобновить движение по одной полосе планировали в начале декабря, но сроки сместили из-за нарушения технологии нанесения гидроизоляции, так как сильный ветер в ночь с 21 на 22 ноября повредил «тепляк».