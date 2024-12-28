Одну полосу старого борского моста открыли для движения в Нижнем Новгороде

Министр транспорта региона Павел Савватеев рассказал, что на части переправы полностью уложили слои асфальтобетонного покрытия как постоянные, так и временные, что позволило запустить движение по одной полосе.
Сейчас движение организовано по правой и центральной полосе нового моста в сторону Бора, в обратную сторону — по одной полосе старого моста и третьей полосе нового.
Как ранее писал «Ъ-Приволжье», возобновить движение по одной полосе планировали в начале декабря, но сроки сместили из-за нарушения технологии нанесения гидроизоляции, так как сильный ветер в ночь с 21 на 22 ноября повредил «тепляк».