Полицейский Дед Мороз обратился к воронежцам в преддверии Нового года

— Дорогие жители Воронежской губернии! В этом году вы были чересчур доверчивы, за что и поплатились своим собственным кошельком. Злодеев в вашем несказочном мире развелось полным-полно, и прячутся они в ваших новомодных устройствах. Обманывают, лукавят и хотят лишь одного — как можно больше злата у людей добрых забрать. А достать злодеев бывает очень непросто, прячутся они за тридевять земель. В связи с этим, хорошие мои, я прошу вас держать ухо востро, рот не разевать, денежки свои кровные никому не давать. Полицейский Дед Мороз желает вам в Новом году здоровья, долголетия, счастья, мира и, конечно, общественного порядка! — сказал новогодний волшебник.