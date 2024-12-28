25 ледовых переправ действуют в Иркутской области

Двадцать пять переправ для безопасного пересечения водных объектов по льду ввели в эксплуатацию в Приангарье. За прошедшие сутки были открыты четыре зимника, пишет ИА IrkutskMedia.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону, в эксплуатацию ледовую переправу на реке Бирюсе. Дорога соединяет населенные пункты Трёмино и Новотрёмино. Грузоподъемность переправы — 20 тонн.
Также за прошедшие сутки были открыты зимники:
- «Бодайбо — Токсимо (Бисяга)» грузоподъемностью 25 тонн на реке Витим в Бодайбинском районе;
- «Усть-Кут — Турука» грузоподъемностью 10 тонн на реке Лене в Усть-Кутском районе;
- «село Турука» грузоподъемностью 10 тонн на реке Туруке в Усть-Кутском районе.
С 28 декабря открыто еще девять ледовых переправ:
- на 12-м км а/д «Бодайбо — Мама» грузоподъемностью 25 тонн на реке Витим в районе поселка Мамакан;
- «населенный пункт Большеокинское» грузоподъемностью 10 тонн на Братском водохранилище в Братском районе;
- «Тангуй — Добчур» грузоподъемностью 10 тонн на Братском водохранилище в Братском районе;
- «Ключи-Булак — Харанжино (Кантинская)» грузоподъемностью 10 тонн на Братском водохранилище в Братском районе;
- «поселок Непа» грузоподъемностью 30 тонн на реке Нижней Тунгуске в Катангском районе;
- «м/н Центральный — м/н Мельничный» грузоподъемностью 5 тонн на реке Лене в Киренском районе;
- на 191-м км от устья реки Чуны — «населенный пункт Куюмба» грузоподъемностью 35 тонн в Тайшетском районе;
- «рабочий поселок Веселый» грузоподъемностью 20 тонн на реке Чуне в Чунском районе;
- «Моты — Шаманка» грузоподъемностью 7 тонн на реке Иркут в Шелеховском районе.
Всего зимой планируют открыть 42 ледовые переправы в 17 муниципальных образованиях.