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25 ледовых переправ действуют в Иркутской области

За прошедшие сутки открыли четыре зимника.

Источник: МЧС РФ

Двадцать пять переправ для безопасного пересечения водных объектов по льду ввели в эксплуатацию в Приангарье. За прошедшие сутки были открыты четыре зимника, пишет ИА IrkutskMedia.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону, в эксплуатацию ледовую переправу на реке Бирюсе. Дорога соединяет населенные пункты Трёмино и Новотрёмино. Грузоподъемность переправы — 20 тонн.

Также за прошедшие сутки были открыты зимники:

  • «Бодайбо — Токсимо (Бисяга)» грузоподъемностью 25 тонн на реке Витим в Бодайбинском районе;
  • «Усть-Кут — Турука» грузоподъемностью 10 тонн на реке Лене в Усть-Кутском районе;
  • «село Турука» грузоподъемностью 10 тонн на реке Туруке в Усть-Кутском районе.

С 28 декабря открыто еще девять ледовых переправ:

  • на 12-м км а/д «Бодайбо — Мама» грузоподъемностью 25 тонн на реке Витим в районе поселка Мамакан;
  • «населенный пункт Большеокинское» грузоподъемностью 10 тонн на Братском водохранилище в Братском районе;
  • «Тангуй — Добчур» грузоподъемностью 10 тонн на Братском водохранилище в Братском районе;
  • «Ключи-Булак — Харанжино (Кантинская)» грузоподъемностью 10 тонн на Братском водохранилище в Братском районе;
  • «поселок Непа» грузоподъемностью 30 тонн на реке Нижней Тунгуске в Катангском районе;
  • «м/н Центральный — м/н Мельничный» грузоподъемностью 5 тонн на реке Лене в Киренском районе;
  • на 191-м км от устья реки Чуны — «населенный пункт Куюмба» грузоподъемностью 35 тонн в Тайшетском районе;
  • «рабочий поселок Веселый» грузоподъемностью 20 тонн на реке Чуне в Чунском районе;
  • «Моты — Шаманка» грузоподъемностью 7 тонн на реке Иркут в Шелеховском районе.

Всего зимой планируют открыть 42 ледовые переправы в 17 муниципальных образованиях.