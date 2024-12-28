Сегодня во дворе Присутственных мест выступит группа «Мураками»

Параллельно пройдет спектакль во дворе Присутственных мест Казанского Кремля. Здесь зрители увидят постановку в жанре клоунады «Сундук Абики». Через два часа, в 16:00, пройдет спектакль «Волшебные коньки» с переводом на русский жестовый язык. В 18:00 горожанам представят интерактивную постановку «Окно в прошлое» с участием Деда Мороза и Снегурочки. Завершится предновогодний вечер выступлением группы «Мураками» в 19:00.