Сегодня во дворе Присутственных мест выступит группа «Мураками»

В столице Татарстана продолжаются новогодние мероприятия. Сегодня, 28 декабря, жители города могут изготовить на мастер-классах украшения или отчеканить монеты, посмотреть спектакль с переводом на русский жестовый язык или послушать выступление группы «Мураками».
В 11:00 в Пушечном дворе Казанского Кремля откроется мастерская кузнеца. Все желающие смогут изготовить и отчеканить монеты или подковы, узнать основы кузнечного ремесла. Завершится работа площадки в 15:00. Также в Пушечном дворе покажут музыкально-театрализованное представление «Как Иван-Пушкарь Новый год спасал». Начало — в 14:00.
Параллельно пройдет спектакль во дворе Присутственных мест Казанского Кремля. Здесь зрители увидят постановку в жанре клоунады «Сундук Абики». Через два часа, в 16:00, пройдет спектакль «Волшебные коньки» с переводом на русский жестовый язык. В 18:00 горожанам представят интерактивную постановку «Окно в прошлое» с участием Деда Мороза и Снегурочки. Завершится предновогодний вечер выступлением группы «Мураками» в 19:00.
Жители поселка Нагорный могут принять участие в открытии елочного городка. Новогоднее представление начнется в 17:00 в сквере «Маленький принц». Вход на все мероприятия свободный.
Напомним, на портале KZN.RU открыт раздел «Новый год». Здесь собрана информация культурной программе, работе общественного транспорта и медицинских учреждений, собраны адреса хоккейных коробок, катков и лыжных трасс, а также площадок для запуска пиротехники.