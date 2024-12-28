Нижегородские музеи опубликовали графики работы в новогодние каникулы

Об этом сообщили в министерстве культуры Нижегородской области.
Усадьба Рукавишниковых в воскресенье, 29 декабря, работает в обычном режиме с 11:00 до 18:00, 30 декабря — с 11:00 до 17:30, 31 декабря — выходной день. Свои двери музей откроет уже 1 января, будет работать с 14:00 до 20:00. С 2 по 8 января музей работает ежедневно с 11:00 до 20:00, 9 января — выходной день. В Усадьбе Рукавишниковых в этот период доступна выставка «Волшебный мир зимних праздников» (0+). В этом году экспозиция, разместившаяся в парадных залах второго этажа, сосредоточена на эволюции новогодних и рождественских традиций.
Музей-филиал «Нижегородский кремль» 29 и 30 декабря работает с 10:00 до 16:00, 31 декабря и 1 января в музее выходной день. Посетить Нижегородский кремль можно с 2 по 8 января с 10:00 до 16:00. В эти дни можно пройтись по кремлевской стене от Дмитриевской до Часовой башни. Обращаем внимание, что продажа билетов на проход по стене заканчивается за час до закрытия. В Дмитриевской башне до 12 января работает экспозиция «Пути и путешествия» (12+). Более 200 экспонатов переносит посетителей в увлекательный мир путешествий и дорог. В Никольской башне Нижегородского кремля можно заглянуть на выставку «Путь археолога. К 100-летию В. Ф. Черникова» (12+). В выставочном пространстве представлены биографические материалы, архивные данные, фотографии и личные вещи сотрудника музея-заповедника Виталия Черникова, а также древние артефакты, обнаруженные в ходе его экспедиций. Посетить выставки можно по единому билету, приобретенному в кассах Дмитриевской башни.
Технический музей 29 и 30 декабря работает с 11:00 до 18:00, 31 декабря музей закрыт. Уже 1 января музей будет доступен для посещения с 14:00 до 20:00, а с 2 по 8 января посетить его можно с 11:00 до 20:00. В эти дни здесь проходит программа «Новогодние истории в Техническом музее» (6+) — увлекательное путешествие по новогодним традициям разных времен с графиней, крестьянкой и Снегурочкой. Подробности на сайте.
Игрушечный музей на Большой Покровской 29 декабря работает с 11:00 до 18:00, 30 и 31 декабря музей закрыт. С 1 января его можно посетить с 14:00 до 20:00, а с 2 по 8 января музей будет доступен для посещения с 12:00 до 20:00. 9 января музей не работает. Филиал «Кладовка. Галерея историй» 29 и 30 декабря открыт с 11:00 до 18:00, 31 декабря — с 11:00 до 15:00, 1 января — с 14:00 до 20:00, с 2 по 8 января — с 12:00 до 20:00. Обращаем внимание, что 9 января музей не работает.
Все здания Нижегородского художественного музея, а это НГХМ|Русское искусство, НГХМ|Зарубежное искусство, НГХМ|Искусство XX века, манеж Нижегородского кремля и выставочный пакгауз на Стрелке, 29 декабря работают в обычном режиме, 30 и 31 декабря все филиалы НГХМ закрыты для посетителей. 1 января НГХМ|Русское искусство, НГХМ|Зарубежное искусство и манеж работают с 14:00 до 20:00, в то время как НГХМ|ИСКУССТВО XX ВЕКА и выставочный пакгауз закрыты для посетителей. С 2 по 8 января все филиалы НГХМ работают с 12:00 до 20:00. Обращаем внимание, что 9 и 10 января здания НГХМ будут закрыты для посетителей.
Напомним, что, помимо постоянных экспозиций, в НГХМ|Русское искусство до 12 января можно посетить выставку «Федор Шехтель: неизвестный нижегородский проект великого зодчего» (12+). Главными экспонатами выставки стали 53 листа с чертежами и эскизами из авторской папки архитектора из запасников Нижегородского художественного музея. В НГХМ|Искусство XX века можно посетить выставку одной картины — работу художника Андрея Оленева «Оберег» (12+), композиционным центром которой стала новая ледовая арена. В выставочном пакгаузе до 19 января доступна выставка «Древний Египет. Искусство бессмертия» (6+). В экспозиции можно увидеть 87 экспонатов из Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, обладающего крупнейшим собранием древнеегипетского искусства в России. В манеже проходит выставка «От Рождества до Масленицы. История, традиции и немного чудес» (6+). В экспозиции представлено почти 100 экспонатов из музея-заповедника «Царское село», среди которых есть подарки для детей и взрослых, елочные игрушки и посуда, музыкальные инструменты и книги. Частью выставочного проекта стал спектакль-поход «За звездой» (6+). Подробности и расписание показов — на сайте: artmuseumnn.ru/.
Русский музей фотографии не работает 30 и 31 декабря, а 1 января принимает посетителей с 14:00 до 20:00. С 2 по 8 января музей открыт с 12:00 до 20:00. В РМФ можно посетить фотовыставку «Зимние забавы» (6+), посвященную зимним праздникам, развлечениям и спорту. Здесь представлены фото периода со второй половины 1940-х по 1970-е годы. Авторы — известные горьковские фоторепортеры Нисон Капелюш, Владимир Войтенко, Виктор Бородин, Владилен Изволенский, Олег Ярчевский. Большая часть фотографий экспонируется впервые.