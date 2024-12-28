Нижегородские музеи опубликовали графики работы в новогодние каникулы

Музей-филиал «Нижегородский кремль» 29 и 30 декабря работает с 10:00 до 16:00, 31 декабря и 1 января в музее выходной день. Посетить Нижегородский кремль можно с 2 по 8 января с 10:00 до 16:00. В эти дни можно пройтись по кремлевской стене от Дмитриевской до Часовой башни. Обращаем внимание, что продажа билетов на проход по стене заканчивается за час до закрытия. В Дмитриевской башне до 12 января работает экспозиция «Пути и путешествия» (12+). Более 200 экспонатов переносит посетителей в увлекательный мир путешествий и дорог. В Никольской башне Нижегородского кремля можно заглянуть на выставку «Путь археолога. К 100-летию В. Ф. Черникова» (12+). В выставочном пространстве представлены биографические материалы, архивные данные, фотографии и личные вещи сотрудника музея-заповедника Виталия Черникова, а также древние артефакты, обнаруженные в ходе его экспедиций. Посетить выставки можно по единому билету, приобретенному в кассах Дмитриевской башни.