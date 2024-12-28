Как будет работать общественный транспорт в Севастополе в новогоднюю ночь

Всю новогоднюю ночь будет работать общественный транспорт Севастополя. Об этом сообщил в соцсетях губернатор города Михаил Развожаев, передает ИА SevastopolMedia.
До 4.00 можно будет уехать на троллейбусах № 7,9,10,12, автобусах № 3, 22, 74, 73, 94, 92, 109.
До «Нового Херсонеса» будут возить автобусы № 22,73,74.
«Дополнительно с 28 декабря по 12 января запустили бесплатные экспресс-шаттлы от СОК имени 200-летия Севастополя и от площади 50-летия СССР до “Нового Херсонеса”. Они будут ходить не реже одного раза в час».
В новогоднюю ночь работать будет и морской транспорт.