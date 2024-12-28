Белорусские теннисистки Арина Соболенко и Виктория Азаренко выступят на турнире WTA-500 в Австралии. В Женской теннисной ассоциации сообщили, что белоруски начнут выступление на турнире WTA-500 в Брисбене со второго круга.
К слову, турнир категории WTA-500 в австралийском Брисбене будет проходить с 29 декабря 2024 по 5 января 2025 года. Действующей чемпионкой турнира является казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, ранее в финале обыгравшая белоруску Арину Соболенко.
Призовой фонд теннисного турнира составляет более 1,5 миллиона долларов.
А накануне белорусская теннисистка Арина Соболенко призналась как себя чувствует перед началом нового сезона: «Спать в собственной постели — это приятно».
Тем временем соседний с Беларусью ЕС вводит новые правила для мобильных устройств.