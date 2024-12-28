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Белорусские теннисистки Арина Соболенко и Виктория Азаренко выступят на турнире WTA-500 в Австралии

Белоруски Соболенко и Азаренко примут участие в турнире WTA-500 в Брисбене.

Источник: Комсомольская правда

Белорусские теннисистки Арина Соболенко и Виктория Азаренко выступят на турнире WTA-500 в Австралии. В Женской теннисной ассоциации сообщили, что белоруски начнут выступление на турнире WTA-500 в Брисбене со второго круга.

К слову, турнир категории WTA-500 в австралийском Брисбене будет проходить с 29 декабря 2024 по 5 января 2025 года. Действующей чемпионкой турнира является казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, ранее в финале обыгравшая белоруску Арину Соболенко.

Призовой фонд теннисного турнира составляет более 1,5 миллиона долларов.

А накануне белорусская теннисистка Арина Соболенко призналась как себя чувствует перед началом нового сезона: «Спать в собственной постели — это приятно».

Тем временем соседний с Беларусью ЕС вводит новые правила для мобильных устройств.