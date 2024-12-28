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Волонтеры ОНПЗ вручили новогодние подарки детям

Детям, которые попросили очень скромные подарки, волонтеры предприятия дополнили подарки по собственной инициативе.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники предприятия провели новогоднюю акцию для двух домов-интернатов и адаптивной школы, где обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья. Волонтеры Омского НПЗ исполнили желания 112 ребят, которые написали письма Деду Морозу и попросили самые желанные подарки: наборы конструкторов, мягкие игрушки, книги, конфеты и комплекты для творчества. Детям, которые попросили очень скромные подарки, волонтеры предприятия дополнили подарки по собственной инициативе.

«Волонтерские акции, направленные на поддержку детей, всегда получают горячий отклик у коллектива предприятия. Сотрудники очень трепетно относятся к новогодней благотворительной акции: охотно собирают подарки для детей и ездят вручать с праздничным представлением. Помимо этого, предприятие традиционно украшает город праздничными локациями с иллюминацией и ледовыми фигурами», — сказал генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.

Акция «Письмо Деду Морозу» проводится сотрудниками предприятия более 10 лет. В этом году в ней приняли участие больше полутора сотен сотрудников предприятия. Также ОНПЗ украсил городские локации иллюминацией и атрибутами праздника.