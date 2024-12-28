Волонтеры ОНПЗ вручили новогодние подарки детям

Сотрудники предприятия провели новогоднюю акцию для двух домов-интернатов и адаптивной школы, где обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья. Волонтеры Омского НПЗ исполнили желания 112 ребят, которые написали письма Деду Морозу и попросили самые желанные подарки: наборы конструкторов, мягкие игрушки, книги, конфеты и комплекты для творчества. Детям, которые попросили очень скромные подарки, волонтеры предприятия дополнили подарки по собственной инициативе.