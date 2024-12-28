У главы администрации Ростова отберут право разрешать строительство в городе

Властям Ростова-на-Дону запретят выдавать разрешения на строительство. Теперь эти полномочия должны перейти региону, рассказала в Telegram заместитель председателя Законодательного собрания Дона — председатель комитета по образованию Светлана Мананкина.
— Ростов стал 19-й столицей региона, у которой область забирает градостроительные полномочия, в том числе выдачу разрешений на строительство, — рассказала Светлана Мананкина.
Парламентарий добавила, что такие же изменения планируют ввести в Батайске, Мясниковском и Аксайском районах.
— Подробности — после заседания Законодательного собрания, — добавила Светлана Мананкина.
Напомним, ранее врио губернатора региона Юрий Слюсарь приостановил выдачу разрешений на новое строительство многоквартирных домов в Ростове и поручил провести инвентаризацию уже выданных разрешений.