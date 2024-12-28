В РАН начнет работу попечительский совет во главе с президентом РФ

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Попечительский совет во главе с президентом РФ появится в системе органов управления Российской академии наук (РАН). Такой закон, определяющий также задачи и функции совета, подписал глава государства Владимир Путин.
В документе прописано, что попечительский совет возглавляет президент РФ, который формирует состав совета с учетом предложений президиума РАН. В него будут входить не более 20 членов, в том числе президент РАН. Проект закона на рассмотрение парламента вносил сам глава государства.
Документ определяет, что попечительский совет РАН будет рассматривать вопросы, касающиеся продвижения важнейших научных достижений и использования результатов стратегически значимых научных исследований. Как отмечается в сопроводительных документах к закону, это создаст условия для инициирования Российской академией наук междисциплинарных проектов по приоритетным направлениям. В документах также говорится, что реализация совместных проектов РАН и ее региональных отделений с бизнесом будет способствовать в том числе удовлетворению значимых потребностей экономики и социальной сферы субъектов РФ и обеспечению технологического суверенитета страны.
Попечительский совет РАН также будет заниматься организационными вопросами, связанными с деятельностью академии. В их числе согласование создания, реорганизации и ликвидации региональных отделений академии, определения предельного количества ее членов, возможных мер государственной поддержки и иные вопросы.
Попечительский совет создается для оказания содействия развитию РАН, решению перспективных и текущих задач. Совет действует на основе принципов добровольности членства, равноправия членов и гласности. Члены совета осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе.