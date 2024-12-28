Ростовский космонавт Чуб передал ФСИН флаг из космоса

Донской космонавт Николай Чуб передал ФСИН флаг ведомства, который побывал в космосе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН Ростовской области. Ростовский летчик-космонавт Роскосмоса Николай Чуб встретился с руководством ФСИН России. Он торжественно передал директору ведомства Аркадию Гостевому флага ФСИН с подписями именитых космонавтов. Полотнище ранее было отправлено на Международную космическую станцию ко дню 145-летия УИС. Оно было развернуто на орбите в юбилейную дату, а на фоне флага космонавты записали видеопоздравление работникам пенитенциарного ведомства.