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Ростовский космонавт Чуб передал ФСИН флаг из космоса

Полотнище было отправлено на Международную космическую станцию.

Источник: ГУФСИН России по Ростовской области

Донской космонавт Николай Чуб передал ФСИН флаг ведомства, который побывал в космосе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН Ростовской области. Ростовский летчик-космонавт Роскосмоса Николай Чуб встретился с руководством ФСИН России. Он торжественно передал директору ведомства Аркадию Гостевому флага ФСИН с подписями именитых космонавтов. Полотнище ранее было отправлено на Международную космическую станцию ко дню 145-летия УИС. Оно было развернуто на орбите в юбилейную дату, а на фоне флага космонавты записали видеопоздравление работникам пенитенциарного ведомства.

Флаг передали в Центральную постоянно действующую экспозицию по истории уголовно-исполнительной системы.

«Искренние слова благодарности вам за то внимание и содействие, которые вы оказываете службе», — поблагодарил космонавтов Гостев.

космос