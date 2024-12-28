Андрей Иванюта рассказал, где будет работать после ухода с должности главы Белорецкого района Башкирии

Сегодня днем, 28 декабря, Андрей Иванюта заявил на своей личной странице в социальных сетях об уходе с должности главы администрации Белорецкого района Башкирии.
Бывший руководитель муниципалитета поделился, что решение об отставке далось ему непросто, поскольку район почти за пять лет жизни и работы стал ему уже дорогим и родным. Чиновник отметил, что трудился честно и с полной самоотдачей, а также стремился принести Белорецку, району и гражданам максимальную пользу.
— Да вы и сами все видите, я всегда был открыт, откровенен. Считал и считаю, что уважительное отношение к людям должно быть на первом месте, — написал в соцсетях Иванюта.
Экс-глава заявил, что при поддержке руководства Башкирии удалось реализовать и начать множество проектов, и команда района продолжит их. Чиновник выразил уверенность в том, что у Белорецкого района хорошее будущее, и его ждет процветание и развитие.
Андрей Иванюта поблагодарил жителей муниципалитета за доверие, терпение и за любовь к своей малой родине. Ее чиновник попросил беречь и ценить, а также призвал уважать и поддерживать друг друга.
Бывший глава района сказал, что возвращается в Уфу. Чем будет заниматься в столице Башкирии — не уточнил, но отметил, что на новом месте хочет иметь возможность помогать району.
Исполнять обязанности главы администрации Белорецкого района будет первый заместитель Зульфия Галиянова. В новом году депутаты районного совета выберут нового руководителя муниципалитета.
— Желаю вам только самого хорошего, крепкого здоровья, добра и благополучия! — заявил в заключении своей публикации в соцсетях Андрей Иванюта.
Напомним, Андрей Иванюта с 2012 по 2018 годы был министром молодежной политики и спорта, а перед самым возвращением Радия Хабирова в Башкирию был избран депутатом Курултая. В марте 2020 года его впервые утвердили в должности главы администрации Белорецкого района. В минувшем октябре вновь стал руководителем муниципалитета.
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