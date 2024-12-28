Андрей Иванюта рассказал, где будет работать после ухода с должности главы Белорецкого района Башкирии

Бывший руководитель муниципалитета поделился, что решение об отставке далось ему непросто, поскольку район почти за пять лет жизни и работы стал ему уже дорогим и родным. Чиновник отметил, что трудился честно и с полной самоотдачей, а также стремился принести Белорецку, району и гражданам максимальную пользу.