Бобомурод Хамдамов, Тулкин Таджиев — знаменитости, ушедшие из жизни в 2024 году

Он исполнил запоминающиеся роли в таких фильмах, как «Отчие долины», «Жизнь и смерть», «Охота для настоящих мужчин», «Умид», «Мамины мечты». Также он был постановщиком фильма «Горный жених». Также он был постановщиком фильма «Горный жених».