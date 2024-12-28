Бобомурод Хамдамов, Тулкин Таджиев — знаменитости, ушедшие из жизни в 2024 году

Тургун Азизов — 22 января
Легенда узбекского кино и театрального искусства, актер и режиссер, народный артист Узбекистана Тургун Азизов скончался в возрасте 90 лет.
Тургун Азизов сыграл роли в таких фильмах, как «Очарован тобой», «Далекие близкие годы», «Огненные дороги» «Нодирабегим».
На театральной сцене актер воплотил главных героев в многочисленных классических и культовых произведениях, а также поставил более 15 спектаклей как режиссер.
Аброр Турсунов — 7 февраля
Актёр и режиссёр Аброр Турсунов известен зрителям по роли в фильме «Гончар и горшок».
За свою актёрскую карьеру он снялся в таких фильмах, как «Дуэль под чинарой», «Суюнчи», «Абдулладжон», «Кто сумасшедший», «Женское царство» и многих других.
Джасур Шаметов — 10 февраля
Оператор и режиссер Джасур Шаметов скончался в возрасте 39 лет.
Он оператор нескольких художественных фильмов, таких как Gunoh, Zarb, Achchiq hayot, Qalbaki dunyo. Кроме того, он был режиссером музыкально-комедийного фильма Mahallada nima gap и продюсером программы «МТВ шоу». Талантливый оператор принимал участие во многих международных конкурсах.
Эркин Самандар — 13 апреля
Заслуженный журналист Узбекистана, поэт, прозаик и драматург Эркин Самандар скончался в возрасте 89 лет.
В 1990—1993 годах он занимал должность заместителя премьер-министра Узбекистана.
Машраб Кимсанов — 2 мая
Заслуженный артист Узбекистана, известный киноактёр Машраб Кимсанов скончался в возрасте 69 лет.
Он исполнил запоминающиеся роли в таких фильмах, как «Отчие долины», «Жизнь и смерть», «Охота для настоящих мужчин», «Умид», «Мамины мечты». Также он был постановщиком фильма «Горный жених». Также он был постановщиком фильма «Горный жених».
Малика Каюмова — 13 июня
Заслуженная артистка Узбекистана Малика Каюмова скончалась в возрасте 70 лет.
Малика Каюмова оставила неизгладимый след в театральном искусстве, сыграв более 30 главных и характерных ролей в спектаклях. Среди её ярких образов — роль тети в спектакле «Такдир», матери в «Девона», «Фатиме и Зухре», Кунтугмиш в «Алпомыше» и других.
Бехзод Юлдашев — 28 августа
Президент Академии наук Узбекистана, всемирно известный и признанный ученый в области физики высоких энергий, доктор физико-математических наук, профессор, академик Бехзод Юлдашев скончался в возрасте 79 лет.
Бобомород Хамдамов — 2 сентября
Народный артист Узбекистана, Туркменистана и Каракалпакстана Бобомурод Хамдамов скончался в возрасте 84 лет.
Бобомурод Хамдамов внес значительный вклад в развитие узбекского национального певческого искусства. Его песни, такие как «Султан Джалалиддин», «Кто это?», «Девона», «Галдиму» получили широкую известность.
Мусахан Нурматов — 9 сентября
Заслуженный деятель культуры Узбекистана, известный композитор Мусахон Нурматов скончался в возрасте 56 лет.
Мусахан Нурматов — автор сотен песен в отечественном эстрадном искусстве Узбекистана, созданных в конце 1990-х — начале 2000-х годов. Известны его песни, такие как «Лайлим», «Другая красавица», «Я скучаю по тебе снова», «Если ты меня полюбишь».
Бибисора Туробова — 15 сентября
Известная поэтесса Бибисора Туробова умерла в возрасте 72 лет.
Её творчество включает около десяти поэтических сборников. Её стихотворение «Если я умру, пусть соловей прочтёт мою заупокойную молитву», написанное в 2011 году, стало особенно популярным.
Ахмад Нарзуллаев — 1 ноября
Известный фермер, Герой Узбекистана Ахмад Нарзуллаев скончался в возрасте 68 лет.
С 1991 года самоотверженно работал заведующим совхозом «Лочин». Был награждён званием «Герой Узбекистана» и орденом «Трудовая слава».
Халима Ибрагимова — 7 декабря
Комедийная актриса Халима Ибрагимова умерла в возрасте 45 лет.
Актриса родилась в 1979 году в Ташкенте. Окончила драматический факультет Ташкентского государственного художественного института. Была членом театра «Мирзо». У нее остались двое детей.
Тулкин Таджиев — 13 декабря
Мастер узбекского национального академического драматического театра, король узбекского дубляжа, народный артист Узбекистана Тулкин Таджиев скончался в возрасте 88 лет.
Тулкин Таджиев создал более ста персонажей в Узбекском национальном академическом драматическом театре. На киностудии «Узбекфильм» он озвучил более тысячи зарубежных фильмов, переведенных на узбекский язык.
Шафоат Рахматуллаева — 24 декабря
Народная артистка Узбекистана, актриса театра и кино Шафоат Рахматуллаева скончалась в возрасте 83 лет.
Шафоат Рахматуллаева родилась в 1941 году в Ферганской области. После окончания средней школы поступила в педагогическое училище. Окончив учебу, сначала преподавала в начальных классах.
В 1963 году поступила на музыкально-драматический факультет Театрально-художественного института. Наряду со многими спектаклями, она сыграла роли в таких фильмах, как «Клоун», «Севгинатор», «Гонка», «Волшебная шапочка», «Призвание», «В поисках себя» и других.