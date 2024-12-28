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Первый этап благоустройства парка 1 Мая завершили в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде завершили первый этап благоустройства парка имени 1 Мая в Канавинском районе. Как сообщили в мэрии, 27 декабря глава города Юрий Шалабаев открыл там бесплатный каток.

Источник: Коммерсантъ

Директор МАУК «Дирекция парков и скверов города Нижнего Новгорода» Александр Чикаев рассказал, что большую часть парка откроют 1 июня 2025 года, когда завершат второй этап благоустройства. К этому времени должны сделать практически все дорожки. Не откроют только зону пруда. Начать его расчистку дирекция рассчитывает в следующем году, завершить благоустройство — к 2026 году. Также в 2025 году начнут ремонт ограждения, которое сейчас состоит как из бетонных, так и из металлических секций. Его планируют привести к единой стилистике.

Как ранее писал «Ъ-Приволжье», в бюджете 2025 года на второй этап реконструкции парка 1 Мая заложено 117 млн руб.

архитектура