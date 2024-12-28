Более 2000 нижегородцев забрали в армию во время осеннего призыва

Во время призыва со сборного пункта военного комиссариата Нижегородской области в войска направили более 190 воинских команд. 15 нижегородцев были направлены в Президентский полк, 30 нижегородцев — в Семеновский и Преображенский полки, а служить в части ВДВ уехали свыше 100 призывников.