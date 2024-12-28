Более 2000 нижегородцев забрали в армию во время осеннего призыва

Осенний призыв 2024 завершился в Нижегородской области. Об этом сообщил Военный комиссариат региона.
Согласно информации, 27 декабря состоялось подведение итогов осенней призывной кампании 2024. Военный комиссар Нижегородской области полковник Сергей Агафонов рассказал, что установленный план призыва граждан в регионе успешно выполнен.
Во время призыва со сборного пункта военного комиссариата Нижегородской области в войска направили более 190 воинских команд. 15 нижегородцев были направлены в Президентский полк, 30 нижегородцев — в Семеновский и Преображенский полки, а служить в части ВДВ уехали свыше 100 призывников.