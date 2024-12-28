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Продажу алкоголя запретят в центре Самары в новогодние праздники 2024/2025

Появился список улиц в Самаре, где не будут продавать алкоголь с 29 декабря по 8 января.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре ограничат продажу алкоголя в новогодние праздники 2024/2025. Запрет на торговлю спиртными напитками введут с 29 декабря по 8 января на улицах в районе площади им. Куйбышева. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте регионального правительства.

«Установить с 29 декабря по 8 января с 8 до 23 часов полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции на ряде улиц Самары», — говорится в документе.

В новогодние праздники спиртные напитки нельзя будет купить на следующих участках: на улице Вилоновской от Фрунзе до Галактионовской (нечетная сторона — дома №№ 1−21, четная сторона — дома №№ 2а-2б); на улице Галактионовской от Ленинградской до Вилоновской (нечетная сторона — дома № 37−145, четная сторона — дома №№ 36−102а); на улице Красноармейской от Максима Горького до Галактионовской (нечетная сторона — дома №№ 1к1−41а, четная сторона — дома № 2а-30); на улице Чапаевской от Красноармейской до Вилоновской (нечетная сторона — дома № 177−181, четная сторона — дома № 176−210).

Этот запрет не распространяется на розничную продажу алкоголя при оказании услуг общественного питания.

Напомним, площадь Куйбышева станет главной локацией празднования Нового года в Самаре.