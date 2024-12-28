Продажу алкоголя запретят в центре Самары в новогодние праздники 2024/2025

В новогодние праздники спиртные напитки нельзя будет купить на следующих участках: на улице Вилоновской от Фрунзе до Галактионовской (нечетная сторона — дома №№ 1−21, четная сторона — дома №№ 2а-2б); на улице Галактионовской от Ленинградской до Вилоновской (нечетная сторона — дома № 37−145, четная сторона — дома №№ 36−102а); на улице Красноармейской от Максима Горького до Галактионовской (нечетная сторона — дома №№ 1к1−41а, четная сторона — дома № 2а-30); на улице Чапаевской от Красноармейской до Вилоновской (нечетная сторона — дома № 177−181, четная сторона — дома № 176−210).