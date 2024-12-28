Режим повышенной готовности вводится на время новогодних праздников в Хабаровске

Он начнет действовать с 29 декабря по 9 января, сообщает ИА AmurMeida со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.
В краевой столице для городского звена территориальной подсистемы РСЧС вводится режим повышенной готовности для предупреждения возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, связанных с празднованием новогодних и рождественских праздников.
На этот период будут определены территории, где могут возникнуть ЧС, введено круглосуточное дежурство руководителей и должностных лиц системы городского звена РСЧС, организована система информирования населения. Также в случае ликвидации ЧС природного и техногенного характера материальные ресурсы — специальное оборудование, теплые вещи — по мере необходимости будут выдаваться из муниципального резервного фонда.
Список телефонов аварийно-диспетчерских служб жилищных предприятий и служб лифтового хозяйства города размещен по ссылке.